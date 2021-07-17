Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Çifte cinayette sır perdesi aralanacak! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Çifte cinayette sır perdesi aralanacak! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 19:28:43. #1.15#

title