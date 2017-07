Terör Örgütü PKK Avrupa Ülkelerinden Haraç Topluyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK terör örgütü ve uzantıları birçok Avrupa ülkelerinde her yıl on milyarlarca euro haraç toplayabiliyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan "Türkiye olarak, Antalya zirvesinde ortaya koyduğumuz kararlılık ve mücadele ruhuna dikkat çektik. Buna karşılık terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarı olunamadığını hiçbir ülke ve bölgenin bu tehlikeden uzak bulunmadığını altını çizerek ifade ettik. Küreselleşen terör tehdidiyle mücadelenin terör örgütleri karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinden geçtiğini de vurguladık. Terör örgütlerine karşı çifte standardı bırakmadan uluslararası işbirliği ve dayanışmayı sağlamadan bu konuda mesafe kat edemeyeceğimizin altını çizdik. Teröre finansman sağlayan, hususlarla mücadelede, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Havacılık Örgütü ve mali eylem görev gücü tarafından yapılan çalışmaları da desteklediğimiz belirttik. Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz. Diğer ülkelerden de hem eylem planının desteklenmesi hem de terör karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı duruş sergilenmesi noktasında net bir tutum beklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Terör örgütlerine yönelik derin istişareler yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye, PKK'sından DEAŞ'ına PYD'sine, DHKP-C'sine kadar dünyanın en canlı terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Çoğu zaman ülkemiz kendi vatandaşları yanında tüm dünyanın huzur ve güvenliği için yürüttüğü bu mücadeleyi tek başına sürdürmek zorunda kalıyor. PKK terör örgütü ve uzantıları birçok Avrupa ülkelerinde her yıl on milyarlarca Euro haraç toplayabiliyor. Daha da vahimi ülkemizde cinayet işlemiş, terör eyleminde bulunmuş, masum insanların kanını dökmüş şahısların himaye edildiğini, korunup kollandığını ne yazık ki görüyoruz" diye konuştu.



