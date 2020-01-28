: Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

28.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:20

Suriye'de YPG/PKK'dan kaçan teröristlerin yerlerini bildirerek yeniden örgüte katılmalarını sağladığı ve istihbarat çalışmaları yürüttüğü iddia edilen zanlı, Adana'da yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afrin bölgesinde terör örgütü adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü öne sürülen Suriye uyruklu Mustafa K'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Adana'ya geldiğini belirledi.

Polis, örgütten kaçan teröristlerin yerlerini tespit ederek yeniden PKK'ya katılmalarını sağladığı iddia edilen şüpheliyi, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evde yakaladı.

Zanlının ifadesinde, ölümle tehdit edildiğini, bu nedenle terör örgütünün isteklerini yerine getirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Şüphelinin, Suriye'deki iki kardeşinin de örgüte eleman kazandırdığı ve yaşamsal malzeme temin ettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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