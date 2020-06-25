Terör örgütü operasyonunda 2 avukata gözaltı
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Terör örgütü operasyonunda 2 avukata gözaltı

C terör örgütü içerisinde aktif görev aldığının tespit edildiği belirtilen sürülen 2 avukat Kadıköy'deki evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Terör örgütü operasyonunda 2 avukata gözaltı
25.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:53
DHKP-C terör örgütü içerisinde aktif görev aldığının tespit edildiği belirtilen sürülen 2 avukat Kadıköy'deki evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'turuncu' listeden aranan, örgüt içerisinde 1994 yılından itibaren aktif faaliyet gösteren ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aynı zamanda 6 ayrı suçtan aranan avukat Özgür Y., Kadıköy'deki evinde yakalandı. 

Emnyet açıklamasına gere; yine Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 2 yıldır kayıp olan ve 6 ayrı suçtan aranan, DHKP-C terör örgütü içerisinde görev alan avukat Süleyman G., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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