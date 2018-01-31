Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı (2)
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Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı (2)

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağının arkasında bulunan Minnag Havalimanı, Maranez ve Bafelyun Tepelerindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, havadan bombalandı.

Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı (2)

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağının arkasında bulunan Minnag Havalimanı, Maranez ve Bafelyun Tepelerindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, havadan bombalandı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler, belirlenen hedefleri üst üste sortilerle ateş altına aldı. Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü.

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