Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama
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Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı.

16.11.2019 04:44 | Son Güncelleme: 16.11.2019 04:49
Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı..


Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir'de 11, Samsun'da 5 Ordu'da 3, Şanlıurfa'da 6 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamaların ardından Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Suça sürüklenen 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere yetkili birimlere teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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