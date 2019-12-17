'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı

17.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:42

Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ konusunda 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçlamasıyla 3 farklı dosyadan aranan şahıs, köyde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalarda, hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunan A.H. (47) isimli şahsın merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde olduğunu tespit etti.



Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen köyde, A.H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.



Adli makamlara sevk edilen A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA