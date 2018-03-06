Terör Örgütü Kadınları 'Canlı Kalkan' Yaptı
AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Terör Örgütü Kadınları 'Canlı Kalkan' Yaptı

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde terör örgütü YPG’nin, çok sayıda kadını Afrin’e canlı kalkan olarak gönderdiği öğrenildi.

Terör Örgütü Kadınları 'Canlı Kalkan' Yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü YPG'nin, çok sayıda kadını Afrin'e canlı kalkan olarak gönderdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Harekatta büyük darbe yiyen terör örgütü YPG, kurtulabilmek için her yolu deniyor. Geçtiğimiz günler de Kamışlı'dan Afrin'e çok sayıda terörist gönderen YPG'nin bugün de çok sayıda kadını canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla operasyon bölgesine gönderdiği öğrenildi. Deyrizor ve Menbiç'ten de kadınların Afrin'e gönderildiği belirtildi. - MARDİN

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