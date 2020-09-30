Son dakika haber | Terör örgütü işbirlikçilerine 4 ilde şafak operasyonu
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Son dakika haber | Terör örgütü işbirlikçilerine 4 ilde şafak operasyonu

30.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:18
Son dakika haber | Terör örgütü işbirlikçilerine 4 ilde şafak operasyonu

Son dakika gündem haberi: İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde eş zamanlı 19 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinde ikamet eden 19 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu U.K., Ş.Ü., S.A., H.B., S.A., M.B., S.Ö., K.D., Ş.D., M.N.B., S.B., F.O., H.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Y.T., S.B., F.T., H.S., C.A., L.D., isimli işbirlikçilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen digital materyaller ile 15 adet cep telefonu ve 13 sim karta da el konulduğu öğrenildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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