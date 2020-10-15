Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2)
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Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2)

15.10.2020 18:54 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:58
Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILARSamsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ş.M, S.C, H.K ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Samsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ş.M, S.C, H.K ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizli'den Samsun'a getirilen H.K.'nın ise jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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