Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına darbe
02.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:25
GAZİANTEP'te, silahlı terör örgü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan ve 952 bin takipçisi bulunan '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi Hüseyin Y.(38), gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, silahlı terör örgü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan ve 952 bin takipçisi bulunan '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi Hüseyin Y.(38), gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan '@kacsaatolduson' adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Y. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Y.'nin yönettiği hesabın 952 bin takipçisi olduğu bildirildi.Daha önce başka bir şehirde yakalandığı ve 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirilen şüphelinin, kapatılan FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Hüseyin Y. sorguya alındı.
Kaynak: DHA