Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı
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Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

24.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:44
Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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