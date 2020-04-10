Terör örgütü Eş-Şebab son bir ayda ağır kayıplar verdi
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Somali, Güncel

Terör örgütü Eş-Şebab son bir ayda ağır kayıplar verdi

Somali ordusu ve ABD'nin terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda örgütün 6 üst düzey ismi öldürüldü ya da yakalandı.

10.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:06
Terör örgütü Eş-Şebab son bir ayda ağır kayıplar verdi

Somali ordusu ve ABD'nin terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda örgütün 6 üst düzey ismi öldürüldü ya da yakalandı. Eş-Şebab'ın bir önemli ismi de iç hesaplaşmada infaz edildi.

Eş-Şebab terör örgütü son bir ayda tarihindeki en büyük darbelerden birini alarak 7 liderini peş peşe kaybetti.

Somali Ulusal Ordusu ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 Eş-Şebab lideri öldürüldü, 2'si yakalandı.

Kurucu isim hava saldırısında öldü

AFRICOM, 2 Nisan'da Bay bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında Yusuf (Jiis) kod adlı Yusuf Nur Hasan'ı öldürdüğünü açıkladı. Eş-Şebab kuruculardan olan Hasan daha önce örgütün Somali'deki bütün ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarını izlemekte olan komisyonun başındaydı.

Somali yetkililer, Yusuf Jiiis'in öldürüldüğü operasyonda aynı zamanda Eş-Şebab'ın istihbarat yetkililerinden Yusuf Sheekh'in de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İki isim yakalandı

Somali Ulusal Ordusu, 3 Nisan'da Bakol bölgesinden sorumlu "Afow" kod adlı bir teröristin öldürüldüğünü duyururken 21 Mart'ta Eş-Şebab'ın Aşağı Şabel istihbarat şefi "Ganey" kod adlı Hasan Suley'in yakalandığını açıkladı.

Hasan Suley'in ele geçirilmesinden iki gün önce de Janale bölgesindeki "vergi" toplamadan sorumlu olan Mahmut Yusuf Mansor ele geçirildi.

Suikast sorumlusu örgüt içinde infaz edildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), 10 Mart'ta Eş-Şebab örgütünün Mogadişu'daki suikastlarından sorumlu "Muaviye" kod adli Musa Moalim'in örgüt tarafından infaz edildiğini açıkladı.

NISA, Musa Moalim'in, Eş-Şebab lideri Ahmed Diriye tarafından verilen bir emrin ardından 9 Mart'ta Orta Juba bölgesindeki Buale kasabasında öldürüldüğünü kaydetti.

AFRICOM, 8 Mart'ta da "Beşir Qoor" olarak bilinen Beşir Muhammed Mohamud'un bombalanarak öldürüldüğünü duyurdu. Mohamud'un etkisiz hale getirildiği saldırıda örgüt içeresinde aktif olan eşi de öldürüldü.

1982 doğumlu olan Mohamud, Eş-Şebab örgütü liderine olan yakınlığı ile biliniyordu ve aynı zamanda örgütün komutanlarından biriydi.

ABD hava saldırıları ve Somali silahlı kuvvetleri tarafından son bir ayda onlarca örgüt üyesi de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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