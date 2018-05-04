Terör Örgütü Eş-Şebab Kenya'da Taş Ocağı İşçilerine Saldırdı
Kenya'nın Mandera eyaletinde, Eş-Şebab terör örgütünün bir taş ocağına düzenlediği silahlı baskında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Kenya'nın Mandera eyaletinde, Eş-Şebab terör örgütünün bir taş ocağına düzenlediği silahlı baskında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın, Somali sınırına 65 kilometre uzaklıkta yer alan Shimbir Fatuma köyündeki taş ocağına silahlı baskın düzenlediğini söyledi.
Polis yetkilisi, 3 işçinin hayatını kaybettiği baskında 2 işçinin de ağır yaralandığını kaydetti.
Teröristlerin baskın sonrasında kaçtığı aktarılırken, yaşanan olaya ilişkin Kenya hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Hükümet, 2014-2017 yıllarında aynı bölgede terör örgütü Eş-Şebab saldırılarında 36 taş ocağı işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından çalışma yapılmasını yasakladığını duyurmuştu.
Taş ocağı işçilerinin, 2015'de çıkarılan yasağa rağmen bölgede derme çatma çadırlarda yaşadıkları ve yasa dışı şekilde çalıştıkları belirtiliyor.