Terör örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlığı donduruldu
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Terör örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlığı donduruldu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel
Terör örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlığı donduruldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileri Fethullah Gülen, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileri Fethullah Gülen, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı' ile aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, eski Samanyolu TV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi 205 kişinin mal varlığı donduruldu.

'LİSTEDE ELEBAŞI KARAYILAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 77 PKK'LI YER ALIYOR'Kararda yer alan listeye göre, aralarında PKK/KCK terör örgütü kurucularından ve elebaşlarından olan Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan ile birlikte listede isimleri geçen 77 kişinin daha mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca yayımlanan kararda listede yer alan DEAŞ Terör Örgütü üyesi 86 kişinin, DHKP/C  terör örgütü üyesi 9 kişinin daha malvarlıkları donduruldu.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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