Terör örgütü elebaşları ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıkları donduruldu
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Terör örgütü elebaşları ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Terör örgütü elebaşları ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

DEAŞ ile PKK\KCK terör örgütü elebaşları ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

FETÖ-DEAŞ ile PKK\KCK terör örgütü elebaşları ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ- DEAŞ ile PKK\KCK terör örgütü elebaşları ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar'da yayımlanan listeye göre FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde örgüt yöneticilerinden Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Akın İpek, Duran Kalkan, Hidayet Karaca, Melek İpek, Mustafa Karasu, Ferhat Abdi Şahin, Sabri Ok, Fehman Hüseyin, Ahmet Kurucan, Ekrem Dumanlı, Musa Aşoğlu, Önder Aytaç, Mehmet Yalınalp, Selman Kuzu'nun mal varlıkları donduruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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