Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Sultangazi'de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Matbaada bulunan çok sayıda yasaklı yayın ile dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı