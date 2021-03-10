Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

10.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:30

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Sultangazi'de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Matbaada bulunan çok sayıda yasaklı yayın ile dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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