Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Haberler » Güncel » Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haber

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:48
Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'de, 'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre ekipleri, Havsa ilçesi Çukurköy köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki kontrollerde, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen A.M. yakalandı.

Gözaltına alınan H.İ. Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler