Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.  Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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