Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu iki kadın hakkında iddianame düzenlendi

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler Karadağ ve Aydın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında hüküm giyen firari avukat Şükriye Erden'in Üsküdar'da bir adreste olduğuna dair istihbari bilgi üzerine operasyon yapıldığı belirtilen iddianamede, adresteki aramada, evin koridorunun sağındaki kapısı kilitli odadan sesler geldiği, kapının zor kullanılarak açıldığı, içeriye girildiğinde de kapının açılmaması için arkasına sandalye ve çekmece konulduğunun görüldüğü anlatıldı.

İddianamede, odada hakkında yakalama kararı bulunan DHKP/C terör örgütünün Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile Türkiye memur sorumlusu olduğuna ilişkin istihbari bilgi bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Yeter Gönül Aydın'ın bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aydın'ın uzun yıllardır terör örgütü DHKP/C'nin memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi (DMH) ve Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, "Demet" kod adını kullanan şüphelinin yakalandığında üzerinden ve bulunduğu yerden çok sayıda dijitale materyal ele geçirildiği, örgütsel evraklara rastlandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Aydın'dan ele geçen bir dijital materyaldeki notta, örgütün Kamu Emekçileri Cephesi alanındaki faaliyetleriyle ilgili şahısların, polis takibine önlem olarak gitmesi gereken yerlere kurye göndermeleri yönünde örgütün merkez komitesinin talimat verdiği anlatıldı.

Notun son kısmındaki "... senin bir ara Yüksel'le ilişkin bu şekilde sürüyordu" ifadesinde geçen Yüksel ibaresinin, örgütün talimatıyla Ankara Yüksel Caddesi'nde değişmeli olarak sürdürülen sözde Yüksel Direnişi eylemleri olduğunun değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, şüphelinin sözde Yüksel Direnişçileri ile kurye vasıtasıyla haberleştiği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, örgüt merkez komitesine gönderilen notta D.İ.H. isimli şahıstan DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten Grup Yorum'a destek vermek amacıyla bir video paylaşmasının istendiği ve dünyaca ünlü bir oyuncuyla bağlantı kurması talimatı verildiği anlatılarak, bu kişinin de Grup Yorum'a destek videosu çekerek sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde planlanan eylemin talimatını verdi

İddianamede, başka soruşturma dosyasında itirafçı olan şüphelinin ifadesine de yer verildi. Buna göre, şüpheli örgütten ayrılmaya çalıştığını ancak Yeter Gönül Aydın'ın da aralarında bulunduğu kişilerce baskı yapılarak buna engel olunduğunu, 2 yıla yakın cezaevinde kaldığını, tahliye olduktan sonra örgütten kopmak ve uzaklaşmak için Antalya'ya taşındığını, örgüt mensuplarının oraya da giderek ikna etmek için çabaladıklarını söyledi.

"Nurhayat" kod adlı şüpheli Yasemin Karadağ'ın örgütsel bağlantısına dair detaylara yer verilen iddianamede, şüpheliden ele geçen bir yazışmaya yer verildi.

Buna göre, şahsın, örgüt merkez komitesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki ikameti önünde eylem gerçekleştirilmesi önerisinde bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, DHKP/C terör örgütü adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikameti civarında eylem hazırlığında bulunan 26 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, bu nota göre eylemin talimatının bizzat Yasemin Karadağ tarafından verildiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Örgütün kozmik odasına girip çıkıyordu

İddianamede, 2010'da beyin kanaması geçirip, 2012'de sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilen Karadağ'ın, örgütün hücre evi İdil Kültür Merkezi'ndeki örgütsel yazışmaların yapıldığı kozmik odaya girip çıkan kişilerden olduğu belirtilerek, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şahısların eğitilip örgütlenmesi sürecinde de karar veren şahıslar arasında yer aldığı kaydedildi.

Şüphelinin, örgüt adına sözde ölüm orucu eylemi yapan tutuklu şahısların ve örgütün avukat yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilerin eylemlerini yönlendirecek önerilerde bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, örgüt yapılanmaları, bunların içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile bu yapılanmaların sorumlularından bahsedildiği yazışma içeriğine göre, şüpheli Karadağ'ın DHKP/C terör örgütünde faaliyet yürüten sorumlu düzeydeki şahıslara eğitim verecek kadar üst düzey bir sorumlu olduğu belirtildi.

Emniyette susma hakkını kullanan şüphelinin savcılık sorgusunda ise DHKP/C içerisinde faaliyet göstermediğini ve kod isim kullanmadığını söylediği anlatıldı.

İddianamede, Yasemin Karadağ ile Yeter Gönül Aydın'ın DHKP/C terör örgütü kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden Aydın tutuklanmıştı. Şüpheli Karadağ'ın ise hakkında yakalama kararı bulunan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya kapsamında tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar