Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
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Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın görevlendirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında  dün gece operasyon düzenledi.  DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Y.K  isimli kadın Sarıyer'de   "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen  Y.G.A. isimli kadın da  Üsküdar'da bulunan adreste gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda dijital örgütsel materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Y.K'nın 1992'den itibaren defalarca yakalanıp tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.   Ayrıca Y.G.A'nın 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda "Memur Sorumlusu" olduğu anlaşıldı.  DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın görevlendirildiği ifade edildi.

Operasyona ilgili detaylar ortaya çıktı. Y. K'nın 2012 yılında, Yenibosna 75 Yıl Polis Merkezi'ne yönelik uzun namlulu silahla saldırının  planlayıcısı olduğu, yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine  DHKP-C Terör Örgütü Üyesi Elif Sultan Kalsen tarafından uzun namlulu silahla yapılan saldırı ile  yine 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da bir polis memurunun restoranda silahla vurulması olaylarının  talimatını veren kişi olduğu öğrenildi.  Örgütün sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Y. G. A'nın da  Ankara'da KHK ile ihraç edilen memurların, Anafartalar Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemlerin planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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