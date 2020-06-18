Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin İzmir'de yakalandığı bildirildi.

Terör örgütü DHKP/C'nin
18.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:46

Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin İzmir'de yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

Zanlı, 2011'de de yakalanmış

M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

M.S.D. hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:56:50. #1.15#
title