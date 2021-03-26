Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 22 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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