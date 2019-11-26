Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı
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Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

26.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:02
Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len soruşturma

kapsamında, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ DEAŞ bagˆlantılı Al-Saqri agˆının yo¨neticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı

konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştıgˆı degˆerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildigˆi sulh ceza hakimligˆince tutuklanmıştır."

Kaynak: AA
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