Terör örgütü DEAŞ şüphelisine hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu Suriyeli Ahmed H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ahmed H. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtilerek, örgütsel toplantılara katıldığı ve haklarında birçok kez DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu aktarıldı.

Sanığın, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve dijital materyallerinde DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın belirlendiği kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA