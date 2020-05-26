Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
26.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:37
Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri'nin öldürüldüğünü duyurdu.
DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.
Kaynak: DHA