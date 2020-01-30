Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 7 sivili kaçırdı
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Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 7 sivili kaçırdı

Irak'ın Diyala vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın 7 sivili kaçırdığı belirtildi.

30.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:44
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 7 sivili kaçırdı

'ın vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın 7 sivili kaçırdığı belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre DEAŞ militanları ülkenin doğusundaki Diyala ile kuzeyindeki Süleymaniye vilayeti arasındaki yola "sahte kontrol noktası" kurdu.

Diyala'nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında DEAŞ tarafından kurulan "kontrol noktası"ndan geçen sivillerin araçlarına önce ateş açıldığı ardından 7 kişinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te büyük saldırılarına maruz kalmış ancak örgütün eline geçmemişti.

Kaynak: AA
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