Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 3 çiftçiyi kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Salahattin kentinin Tuzhurmatu ilçesinin doğusunda bir köyden 3 çiftçiyi kaçırdı.

Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Hıleva köyüne giren terör örgütü DEAŞ militanlarının 3 çiftçiyi kaçırdığını söyledi.

Ali, görgü tanıklarının ifadelerine göre, sayıları 7 ila 10 arasında olan terör örgütü mensuplarının girdikleri köyde önce rastgele ateş açtıklarını ve daha sonra girdikleri bir köy evinden 3 çiftçiyi kaçırdıklarını ifade etti.

Daha önce de DEAŞ tarafından bölgede benzeri insan kaçırma olayının yaşandığını aktaran Ali, kaçırılan çiftçilerin kurtarılması için terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb