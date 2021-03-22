Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 3 çiftçiyi kaçırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 3 çiftçiyi kaçırdı

22.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:57
Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 3 çiftçiyi kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Salahattin kentinin Tuzhurmatu ilçesinin doğusunda bir köyden 3 çiftçiyi kaçırdı.

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Salahattin kentinin Tuzhurmatu ilçesinin doğusunda bir köyden 3 çiftçiyi kaçırdı.

Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Hıleva köyüne giren terör örgütü DEAŞ militanlarının 3 çiftçiyi kaçırdığını söyledi.

Ali, görgü tanıklarının ifadelerine göre, sayıları 7 ila 10 arasında olan terör örgütü mensuplarının girdikleri köyde önce rastgele ateş açtıklarını ve daha sonra girdikleri bir köy evinden 3 çiftçiyi kaçırdıklarını ifade etti.

Daha önce de DEAŞ tarafından bölgede benzeri insan kaçırma olayının yaşandığını aktaran Ali, kaçırılan çiftçilerin kurtarılması için terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Akif Ersoy Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Rasim Öztekin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 3 çiftçiyi kaçırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:06:12. #1.16#
title