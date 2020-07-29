Terör örgütü DEAŞ, Irak güçlerine saldırdı: 2 ölü
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Terör örgütü DEAŞ, Irak güçlerine saldırdı: 2 ölü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, Irak güçlerine saldırdı: 2 ölü
29.07.2020 02:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 03:35

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.

Kaynak: AA

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