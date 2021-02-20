Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

20.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:19
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün sözde emiri tutuklu M.M'nin eylemleri tanık ifadesine yansıdı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün sözde emiri tutuklu M.M'nin eylemleri tanık ifadesine yansıdı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen, örgütün sözde emiri tutuklu M.M. ile tutuksuz Y.M. ve H.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri anlatıldı.

Sanıkların cep telefonlarında çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli birçok yazışma ile görüntülerin bulunduğu belirtildi.

Sözde emirin eylemleri tanık ifadesinde

İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen A.E, Suriye'den tanıdığı sözde emir M.M'nin "Ebu Abdurrahman" kod adını kullandığını ifade etti.

Sanık M.M'nin DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığını kaydeden A.E, şunları anlattı:

"M.M. 2013-2014'te Suriye'nin Humus bölgesindeki Deyfur adlı köyde terör örgütü DEAŞ içerisinde komutanlık yaptı. Bu bölgeden kendisi sorumluydu. Emrinde 4 kişi bulunuyordu. Bu kişiler M.M'nin talimatlarını yerine getirirlerdi. Bu 4 kişi bombalı yelek ve mayınların olduğu bir pikap içerisinde devriye görevi yaparlardı. Mayınlar eylem yapmak amacıyla kullanılıyordu. M.M. sorumlu olduğu bu bölgede bir yolu kendisi tutmaktaydı. Bu yoldan başka grupların geçişini engelliyordu hatta bu gruplarla bizzat çatışmaya giriyordu. Buradan geçenleri bizzat öldürüyordu. Kendisinde M16 piyade tüfeği ve tabanca vardı. M.M. üzerinde sürekli bomba düzeneğiyle geziyordu. Çatışmada kendisi rehin olursa patlatmak amacıyla bu bombalı yeleği giyiyordu."

Tanık, 2016 yılında M.M'yi Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde gördüğünü belirterek, "M.M'yi burada DEAŞ'ın emniyet güçlerinden sorumlu emirin yanından çıkarken gördüm. M.M'nin komuta ettiği grup Humus'un Zahferani köyünde başka bir gruptan bir kişiyi esir aldılar. Esir alınan bu kişi daha önce 'bütün DEAŞ'lıları öldüreceğim' diyerek akit yaptığı için M.M. tarafından M16 piyade tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Bizzat gördüm." ifadelerini kullandı.

İddianamede, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen M.M, Y.M. ve H.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Osmaniye'de 25 Aralık 2020'de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Nihat Özdemir Osman Özköylü
Tüm Haberler Mart İzmir Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:22:33. #1.15#
title