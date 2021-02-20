Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün sözde emiri tutuklu M.M'nin eylemleri tanık ifadesine yansıdı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen, örgütün sözde emiri tutuklu M.M. ile tutuksuz Y.M. ve H.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri anlatıldı.

Sanıkların cep telefonlarında çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli birçok yazışma ile görüntülerin bulunduğu belirtildi.

Sözde emirin eylemleri tanık ifadesinde

İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen A.E, Suriye'den tanıdığı sözde emir M.M'nin "Ebu Abdurrahman" kod adını kullandığını ifade etti.

Sanık M.M'nin DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığını kaydeden A.E, şunları anlattı:

"M.M. 2013-2014'te Suriye'nin Humus bölgesindeki Deyfur adlı köyde terör örgütü DEAŞ içerisinde komutanlık yaptı. Bu bölgeden kendisi sorumluydu. Emrinde 4 kişi bulunuyordu. Bu kişiler M.M'nin talimatlarını yerine getirirlerdi. Bu 4 kişi bombalı yelek ve mayınların olduğu bir pikap içerisinde devriye görevi yaparlardı. Mayınlar eylem yapmak amacıyla kullanılıyordu. M.M. sorumlu olduğu bu bölgede bir yolu kendisi tutmaktaydı. Bu yoldan başka grupların geçişini engelliyordu hatta bu gruplarla bizzat çatışmaya giriyordu. Buradan geçenleri bizzat öldürüyordu. Kendisinde M16 piyade tüfeği ve tabanca vardı. M.M. üzerinde sürekli bomba düzeneğiyle geziyordu. Çatışmada kendisi rehin olursa patlatmak amacıyla bu bombalı yeleği giyiyordu."

Tanık, 2016 yılında M.M'yi Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde gördüğünü belirterek, "M.M'yi burada DEAŞ'ın emniyet güçlerinden sorumlu emirin yanından çıkarken gördüm. M.M'nin komuta ettiği grup Humus'un Zahferani köyünde başka bir gruptan bir kişiyi esir aldılar. Esir alınan bu kişi daha önce 'bütün DEAŞ'lıları öldüreceğim' diyerek akit yaptığı için M.M. tarafından M16 piyade tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Bizzat gördüm." ifadelerini kullandı.

İddianamede, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen M.M, Y.M. ve H.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Osmaniye'de 25 Aralık 2020'de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu