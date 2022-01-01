Terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı - Haberler
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Terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibinde yer alan şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Deaş'ın infaz ekibinde yer alan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.

Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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