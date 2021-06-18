Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucu DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 40 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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