Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı İstanbul'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çatışma bölgeleri ile irtibatlı, sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Polis, 2 Temmuz'da Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece'de 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ile 2 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA