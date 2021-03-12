Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

12.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:09

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 15'i yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 19 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 10 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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