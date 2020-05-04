Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 4 ayında büyük darbe
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Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 4 ayında büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 4 ayında büyük darbe
04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yılın ilk dört ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 354 şüpheli yakalandı.

Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yılın ilk dört ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 354 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergileyerek örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, kesintisiz başarılı operasyonlarıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

Bu kapsamda, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak-nisan döneminde polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 354 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 76'sı tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor. Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı önemli operasyonlar

Bu süreçte güvenlik güçleri bazı önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü cezaevine konuldu.

Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan Kırgızistan uyruklu çoban K.K'nin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir'de terör örgütüne yönelik operasyonda DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest bırakılanlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Irak'ta bombalı eylemler yaptığını" itiraf eden zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) yakalandı. İlçede bir inşaatta gözaltına alınan zanlının, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Y.A.A. ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı. Örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'lıların aldığı cezalardan bazıları

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı davada Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, 7 kişinin ise beraatine hükmedildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada Yasir Habib ve Ayman Ramazan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Faris H, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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