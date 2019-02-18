Terör Örgütü Bölgeye Dram ve Acıdan Başka Bir Şey Vermedi"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Terör örgütü bu bölgeye dram ve acıdan başka hiçbir şey vermedi. Bundan dolayı yatırımcılar, iş adamları bu bölgeye gelmiyor. Burada iş alanları açılırsa, ekonomi düzelirse işsizlik azalır." dedi.

Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve Van Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla Özalp ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde protokol üyelerince karşılanan Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adliyeyi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bilmez, daha sonra Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla bir araya geldi.

Bilmez, muhtarların mahallelerinde düzeni sağlamak için seçilmiş, devlet tarafından görevlendirilen kişiler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü bu bölgeye dram ve acıdan başka hiçbir şey vermedi. Bundan dolayı yatırımcılar, iş adamları bu bölgeye gelmiyor. Burada iş alanları açılırsa, ekonomi düzelirse işsizlik azalır. Bizim buradan iş adamlarını kaçırmamamız gerekir. Eğer buradaki iş adamlarını buradan kaçırırsak kimse gelip burada fabrika açıp gençlerimize iş vermez. Biz gençlerimize iş bulmak zorundayız. Van'a zarar verenlere 'dur' diyebilelim. Buraya fayda sağlayan insanlara ekmek kazandıranlara da destek çıkalım. Siz muhtarlar bölgemizde olan bitenleri görün. Şiddetle hiçbir şey çözülemez. Sizden terör örgütüne net tavır koymanızı istiyoruz. Özalp'ta iyi şeyler de oluyor. Vatandaşımızdan birçok konuda destek görüyoruz. Burada vatandaş devletimizin yanında."

Muhtarların ardından ilçede görev yapan imamlarla da toplantı yapan Bilmez, imamların yaşadıkları bölgenin kanaat önderleri olduğunu belirtti.

Bilmez, Özalp 2. Hudut Tabur Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA