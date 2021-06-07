Terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun öldüğü iddiası

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak kendisini öldürdüğü iddia edilmişti. Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) lideri Ebu Musab el-Barnawi ortaya çıkan ses kaydında, Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun öldüğünü doğruladı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'nin (ISWAP) iki hafta önce terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak kendisini öldürdüğüne dair haberler çıkmıştı. Geçtiğimiz yıllarda da Shekau'nun buna benzer ölüm haberleri çıkmış, Shekau yayınladığı videolar ile bu haberleri yalanlamıştı.

''BİR PATLAYICIYLA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ''

ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Shekau'nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiği ve Shekau'nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs'ta kendisini öldürdüğü ifade edildi.Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP'ın Shekau'ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirterek, "Shekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" dedi.

BAŞINA 7 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KOYULMUŞTU

ABD'nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü "Adalet için Ödüller Programı" resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Shekau'nun başına koyulan 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP'ın alamayacağını bildirmiş, "Hey DEAŞ'ın adamları! (Teröristin) kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı