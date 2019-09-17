"Terör örgütü adına infaz" davasında karar

17.09.2019 16:14

Adana'da 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 3 sanığın beraatine hükmedildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar F.A, S.Ö. ve R.E. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek atılı suçun müvekkilleri tarafından işlenmediği gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis yaptığı araştırmada, S.Ö, F.A. ve R.E. ve C.E'yi herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına almıştı.

Savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar F.A, S.Ö. ve R.E'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Örgütsel amaçla tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından cezalandırılması ve haklarında "Örgütsel amaçla 6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "Örgütsel amaçla gece vakti birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş bildirmişti.

Yargılama sürecinde C.E'nin dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA