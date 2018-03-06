Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Bütün bu terör örgütlerinin arkasında aşağılık akıl var. Hepsi aynı yerden emir alıyor, hepsi aynı koordinasyon çerçevesinde hareket ediyor." dedi.

Osmanlı Ocakları Van İl Başkanlığının açılışına katılan Bağış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için var olma mücadelesi olduğunu belirtti.

Bağış, Mehmetçik'in Afrin'de destan yazdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 2 bin 500'e yakın terörist imha edildi ve Türkiye'nin yarınlarının çok daha aydınlık olabilmesi için önemli bir temizlik harekatı gerçekleşti. Tabi bu harekatta şehitlerimiz var. Şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. O şehitler bizim rahat nefes alabilmemiz için, bu ülkede bir daha hiç kimsenin birbirine düşürülmemesi için Türk'ü Kürt'e, Alevi'yi Sünni'ye, sağcıyı solcuya, doğuluyu batılıya düşman edememesi için canlarını gözlerini kırpmadan verdi. O şehitlerimizin yakınlarına ve emanetlerine sahip çıkmak da milletçe hepimizin görevi."

Afrin bölgesinde teröristlerden ele geçirilen beton tünellere işaret eden Bağış, şunları kaydetti:

"Kazılan tünellerin arkasında sadece inşaat mühendisliği değil, siyaset mühendisliği de yatıyor. Mehmetçikimiz onlara vurdukça nereden ses geldiğine iyi bakarsak, arkadaki aşağılık aklı çok net bir şekilde görmüş oluruz. İşte o açıdan bizim de bir ve beraber olmamız lazım. Bugün Türkiye'nin birliğine, beraberliğine göz koyanlar, bizi düşman etmek isteyenlerin bir numaralı hedefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden milletçe Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeliyiz. Bir olmalıyız, iri olmayız, diri olmalıyız ve ülkemizin bekası için ve yarınlarımız için hep beraber güçlü olmak zorundayız."

Bağış, milletin, hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün ne kadar sinsice tuzaklar kurduğunu, PKK'nın yıllarca bu ülkenin kanını nasıl emdiğini ve nasıl zarar verdiğini görmenin yanı sıra artık bu terör örgütlerinin arkasında bir aşağılık akıl olduğunu da gördüğünü dile getirerek, "Hepsi aynı yerden emir alıyor, hepsi aynı koordinasyon çerçevesinde hareket ediyor. İşte bunun karşısında bizim birbirimizi sevmemiz ve birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor çünkü başka Türkiye yok." ifadelerini kullandı.