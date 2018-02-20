Terör Örgütlerine Şiirli Gözdağı

Mardin'den Zeytin Dalı Harekatı'na takviye olarak gönderilecek komandolar ve özel harekat polisleri için düzenlenen törende, kurbanlar kesilip, dualar edildi, asker ve polislerin ellerine kınalar yakıldı. Törende, "Komando" şiiri okuyan güvenlik güçleri, terör örgütlerine gözdağı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürürken, Mardin'den harekata takviye gönderilecek komando ve özel harekat polisleri için tören düzenlendi. Kızıltepe ilçesindeki Şehit Jandarma Çavuş İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, komandolar, özel harekat polisleri ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Müftü İsmail Çiçek, hem takviye olarak gidecek hem de harekatta bulunan güvenlik güçleri için dua okudu. Ardından kurbanlar kesilerek, güvenlik güçlerinin ellerine kına yakıldı. Törende, komando ve özel harekat polisleri, hep bir ağızdan Sıtkı Caney'in "Komando" şiirini okuyarak, terör örgütlerine gözdağı verdi.

Duygusal anların da yaşandığı törende, kent protokolü güvenlik güçlerinin ailelerine moral verdi. Bir asker yakını, "Ölmek var dönmek yok. Hür doğduk, hür ölürüz. Bir doğduk, bir ölürüz, bin 500 doğarız" dedi. - MARDİN