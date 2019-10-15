Terör örgütlerine geçit yok: 391 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındığını, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
15.10.2019 16:55
İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındığını, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA