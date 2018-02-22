Terör Örgütlerine Destek Verenler Eşittir Pkk/ypg'dir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız" dedi