Terör Örgütlerine Destek Verenler Eşittir Pkk/ypg'dir'

Terör Örgütlerine Destek Verenler Eşittir Pkk/ypg'dir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız" dedi

Kaynak: Euronews.com

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