Terör Örgütleri PKK/PYD-YPG, ABD'nin Verdiği Silahları Karaborsada Satıyor

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor.

"ABD, TERÖRİSTLERE YENİ SİLAHLAR GÖNDERİYOR"

AA muhabirinin Suriye'deki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin başta Münbiç olmak üzere Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve örgüte gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD, aksine teröristlere yeni silahlar gönderiyor.

MÜHİMMAT YÜKLÜ 200 TIR'LIK KONVOY SURİYE'YE GEÇİŞ YAPTI

ABD'nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 tırdan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'ye geçiş yaptı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SİLAHLARI KARABORSADA SATILIYOR

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde ise terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerika'dan aldığı silahlar karaborsada satılıyor. Örgüt böylece hem mali kaynak sağlıyor hem de ABD'nin verdiği ve daha sonra geri almak istediği bu silahları satarak bölgede kalmasını sağlıyor.

YPG'NİN SİLAHLARI ABD'YE İADE ETMESİ GEREKİYOR

Türkiye ve ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre YPG güçlerinin 2018'in sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilerek silahlarını ABD'ye iade etmesi gerekiyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRİP KULLANMAYI AMAÇLIYOR

ABD'den aldığı silahları iade etmeyen terör örgütü, yerlerini değiştirmek suretiyle bunları Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı kullanmayı amaçlıyor.

ABD, SİLAH YARDIMI YAPMAYA DEVAM EDİYOR

ABD, Suriye'deki terör örgütü unsurlarına, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında silah yardımı yapmaya devam ediyor.