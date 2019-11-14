Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:58

Kayseri'de, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Halid O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının, Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve örgütün Kayseri sorumlusu olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA