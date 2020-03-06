Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
Haberler » Güncel » Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haber

Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:41
Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde operasyon yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 kilogram patlayıcı madde, alıcı-verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler