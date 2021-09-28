Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terör örgütü üyelerinin yakalanması, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması amaçlarıyla çalışmalar başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan haklarında arama kararı çıkarttığı 3 kişi ile Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin "PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan haklarında yakalama kararı çıkarttığı biri kadın 2 kişi Eskişehir'de ikamet ettikleri evlere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Ayrıca sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir'de bulunan ikametlerinde yakalanarak "Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlemleri yapıldı.

"FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan araması olan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Konya'da mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

"PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan yakalanan 1'i kadın 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi de Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatlarıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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