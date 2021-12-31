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Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecekKCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek.

OSMANİYE (İHA) - Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

OSMANİYE Osmaniye'de düzenlenen operasyonda PKK-KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında PKK-KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Suriye uyruklu 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Suriye uyruklu 9 şahıs 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında kamu düzeni, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan idari işlemlerin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

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