Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı Şanlıurfa'da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA