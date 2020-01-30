Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı cezaevine gönderildi.

30.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:52
Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

'de, 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen Suriye uyruklu Süleyman H. ile Hüseyin H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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