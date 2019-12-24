Terör operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
Düzce'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Kaide ve diğer terör gruplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerinden temin ettikleri geliri örgüt finansmanında kullanılması için yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktardıkları öne sürüldü.